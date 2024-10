Progetto Italico, l’Annona di Reggio Calabria diventa sorbetto

Originaria del sud America, Bolivia , Perú ed Ecuador l’annona di Reggio Calabria che ha anche avuto la DE.C.O (denominazione di origine comunale) , perché presente ormai nei nostri territori da piú di due secoli, ha trovato proprio nella zona compresa tra Bagnara e Gioiosa Ionica il microclima ideale per la sua coltivazione. Il frutto tropicale é considerato tra quelli nutraceutici, con un alto contenuto di vitamina C , proteine antiossidanti, calcio e potassio Dolcissima e nutriente, l’Annona Cherimola è la rappresentazione dell’animo più esotico della nostra regione, arricchisce il paesaggio e si offre come un gustoso ingrediente per la preparazioni di ottimi dolci locali.

Cosí, raccolto a Catona dall’azienda agricola Bilardi e trasformato da Dave Destefano, nasce alla gelateria Cesare il sorbetto all’annona di Reggio Calabria a km 0 , sulla linea delPROGETTO ITALICO che mira alla promozione e sviluppo delle eccellenze ed economie locali e in sintonia con le nuove politiche di marketing territoriale. Amabile, dolce, con un sentore di pera, banana e ananas, il sorbetto senza latte e derivati sta letteralmente spopolando tra i numerosi turisti ma anche tra i reggini , dimostrando di essere l’ennesimo prodotto di nicchia reggino diventato una vera e propria passione gastronomica.