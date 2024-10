Ospedale di Polistena, al reparto di pediatria al via il progetto “On The Road”

L’Associazione M’aMa – Dalla parte dei bambini APS, composta da professionisti del sociale impegnati in diversi ambiti quali salute, immigrazione, disagio sociale, disabilità, minori e supporto alle famiglie, è lieta di presentare il progetto “ON THE ROAD”. Questa iniziativa ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza ospedaliera dei bambini ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali calabresi, attraverso la donazione di mini auto elettriche che sostituiranno le tradizionali barelle, trasformando i trasferimenti interni in momenti di gioco e serenità per i piccoli pazienti.

Descrizione del Progetto

Ideato dai referenti regionali per la Calabria, il Dott. Marco Dato e la Dott.ssa Maria Rossana Villari, entrambi mediatori familiari e scolastici, il progetto mira a ridurre l’ansia e a migliorare il benessere psicologico dei bambini ospedalizzati, rendendo i loro spostamenti meno stressanti e più gioiosi grazie all’utilizzo di mini auto elettriche.

Sostegno e Collaborazioni

Il progetto è stato fortemente sostenuto dall’On. Giuseppe Mattiani, Consigliere Regionale, il cui impegno a favore dei bambini calabresi ha contribuito a rendere possibile l’iniziativa. Grazie alla generosità dell’azienda locale 2fMOTORS S.R.L. di Reggio Calabria e di una famiglia accogliente del punto M’aMa Calabria, sono stati raccolti i fondi necessari per l’acquisto delle prime tre mini auto elettriche. La prima macchinina verrà donata il 14 ottobre 2024 presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena.

Inoltre, la Dott.ssa Villari donerà il suo ultimo libro, una favola sociale intitolata “Cesare che sorrideva alla Luna”, che affronta il tema delle patologie invisibili come l’autismo. Il libro sarà regalato ai piccoli pazienti, offrendo loro momenti di conforto e riflessione durante la degenza.

Obiettivi del Progetto:

Migliorare l’esperienza ospedaliera: rendere i trasferimenti meno traumatici e più divertenti. Promuovere il benessere psicologico: utilizzare il gioco e la narrativa per ridurre ansia e stress. Sensibilizzare sulle patologie invisibili: diffondere consapevolezza sull’autismo tramite la distribuzione della favola.

Formazione del Personale

Il personale ospedaliero verrà formato sull’utilizzo delle mini auto e su come coinvolgere i bambini in modo sicuro e divertente, garantendo un’esperienza positiva e serena.

Collaborazione con le Famiglie

Anche i genitori saranno coinvolti e informati sui benefici di questa innovativa soluzione, assicurando comprensione e sostegno durante il percorso di cura dei loro figli.

Benefici Attesi:

Riduzione dell’ansia nei bambini durante i trasferimenti. Miglioramento del clima ospedaliero, creando un ambiente più accogliente. Supporto psicologico, contribuendo a strategie di coping attraverso il gioco.

Conclusioni

Il progetto “ON THE ROAD” rappresenta un’innovazione nel campo della cura pediatrica, offrendo un modo semplice ed efficace per migliorare l’esperienza ospedaliera dei piccoli pazienti. Grazie al supporto dell’Associazione M’aMa Calabria e dell’On. Giuseppe Mattiani, questa iniziativa contribuirà significativamente al benessere psicologico dei bambini e alla qualità dell’assistenza pediatrica.