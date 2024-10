Progetto Tarantella, ci siamo. La Ludos tra lo sport e l’impegno sociale

Mancano ormai pochi giorni all’evento “Progetto Tarantella” organizzata dalla Ludos Vecchia Miniera, un appuntamento che per l’associazione non rappresenta solo un mento ludico ma sopratutto la possibilità di esprimere i valori e l’impegno che da sempre muovono le attività che la Ludos svolge sul territorio, non solo sport e aggregazione ma “rianimazione” dei borghi trascurati, ripristino delle strutture urbane, degli angoli storici che di questo del quartiere di Arangea rappresentano le radici e l’identità, un occasione è una opportunità per evidenziare quanto sia importante che unione e consapevolezza creino la giusta condizione per far bene e migliorarsi per il bene collettivo.

Appuntamento dunque al 1 giugno con con : “Progetto Tarantella“, “I Tarantulati e mindi futtu“, Fortunato Stillittano e Valentina Donato e la Ludos Vecchia Miniera vi aspettano.

La manifestazione si svolgerà a Reggio Calabria, in Vico primo strada Sant’Antonio (Borgo Attanasio) località Arangea.