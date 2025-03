Il segreto delle serate perfette? È a pochi passi dallo Stretto. Il programma del Pilone by RARE

Ci sono luoghi che non sono semplici locali, ma esperienze da vivere. Pilone by Rare è uno di questi.

Un posto dove il tempo sembra fermarsi tra una nota musicale, un boccone prelibato e un brindisi sotto le luci soffuse di una serata che sa sempre sorprendere. Affacciato sullo Stretto di Messina, immerso in un’atmosfera esclusiva, questo spazio non è solo un ristorante o una pizzeria: è il palcoscenico di eventi imperdibili un punto di riferimento per chi cerca divertimento, eleganza e qualità.

E il calendario delle prossime settimane ne è la prova: musica dal vivo, dinner show e serate indimenticabili si alternano in una programmazione pensata per conquistare ogni ospite.

Il calendario degli eventi

15 marzo – Dinner Show con Anna Caridi

Sabato 15 marzo, Pilone by Rare si accende con l’energia di Anna Caridi, che porterà sul palco un dance show coinvolgente e travolgente. Un’esperienza che unisce il piacere di una cena raffinata con la passione della danza e l’adrenalina del DJ set. Per chi vuole unirsi alla festa dopo cena, è disponibile l’ingresso a 10 euro con un cocktail incluso.

22 marzo – Live Music con I Briganti Italian

La musica dal vivo è una delle anime del Pilone by Rare, e il 22 marzo sarà la volta de I Briganti Italian, un gruppo che sa come infiammare il pubblico con il suo sound inconfondibile. Una serata perfetta per chi ama la convivialità, il buon cibo e il ritmo che fa ballare fino a notte fonda.

29 marzo – Dinner Show con DJ Set

Il mese si chiude in grande stile con un evento firmato Trisvago Eventi. Il 29 marzo, il Pilone by Rare ospita Kevin Bruzzi, Marco Pisani e Antonella Bramato, protagonisti di uno spettacolo che trasformerà la serata in un’esperienza da ricordare. Tra performance live e DJ set, sarà impossibile restare seduti.

Il gusto come protagonista: pizzeria e ristorante per ogni occasione

Pilone by Rare non è solo un locale di spettacolo: è un viaggio nel gusto. La cucina è una celebrazione di sapori autentici, con proposte che si adattano a ogni occasione.

Menù Pizzeria : perfetto per chi ama la leggerezza e la convivialità, con la formula giropizza che permette di assaporare diverse specialità in un’unica serata.

: perfetto per chi ama la leggerezza e la convivialità, con la formula che permette di assaporare diverse specialità in un’unica serata. Menù Ristorante: una selezione di piatti di carne e pesce, realizzati con ingredienti freschi e di alta qualità, per chi cerca un’esperienza gastronomica più raffinata.

La location perfetta per i tuoi momenti speciali

Compleanni, lauree, battesimi, anniversari: ogni occasione merita un’atmosfera unica. Pilone by Rare è la scelta ideale per eventi privati, grazie alla combinazione di una location suggestiva, un servizio impeccabile e un’ampia scelta di menù personalizzabili.

Ogni dettaglio viene curato con attenzione, per trasformare un evento in un ricordo indelebile.

Maggiori informazioni

Che sia per una cena spettacolo, un concerto o una serata tra amici, Pilone by Rare è sempre una scelta vincente.

Prenotazioni al 3294307912

Borgo Santa Trada, Villa San Giovanni – a un minuto dall’uscita autostradale

Scopri un luogo dove le emozioni si vivono, la musica si ascolta e il gusto si celebra. Perché Pilone by Rare non è solo un ristorante. È uno spettacolo che non finisce mai.