Estate reggina: tutto pronto per la festa di Sant’Anna

Dopo le precedenti stupende edizioni della festa, iniziata o meglio reinventata nel 2014 grazie all’immenso impegno dei ragazzi dell’Associazione di Promozione Sociale Don Paolo Altomonte (indimenticato Parroco di Sant’Anna), anche quest’estate ci ritroveremo in Piazza per quello che è divenuto oramai un appuntamento cult ed immancabile per tutta Reggio Calabria.

Sul palco negli anni si sono succeduti tanti artisti come Cavallaro, gli After Project, il cabaret di Pasquale Capri, l’esilarante spettacolo di Gennaro Calabrese, la performance di Rosario Canale, i travolgenti Faber Quartet, il concerto della “Cover Band Vasco Rossi”, l’esibizione artistica dei ragazzi della Scuola di Musica G Verdi, il concerto di Povia, quello di Fiordaliso e tanti tanti altri artisti.

E poi l’angolo dedicato ai bambini, la Piazza della Cultura, lo sport e godere del rombo delle “Desmo Ducati” grazie ai centauri del Ducati Club Reggio Calabria; far divertire i più piccoli con gonfiabili, animazione ed una truccatrice a disposizione per colorare tutti i bambini presenti.

Quest’anno l’associazione continua a stupire in un crescendo di qualità. Il 25 luglio lo spettacolo inizia con i Bimbi in Piazza ed i gonfiabili, l’esposizione delle moto DUCATI e poi continua con l’esibizione artistica dei ragazzi della SCUOLA DI MUSICA G VERDI. Conclude la serata la performance artistica della BLASKOM BAND VASCO ROSSI COVER BAND per sognare sotto le stelle con le canzoni del Blasco.

Il 26 luglio, oltre ai tanti corner dedicati, la serata vedrà prima l’esibizione della A.S.D. PRETTY WOMAN con i suoi ballerini e poi il botto finale con il concerto della irish band GLUECKNERS, gruppo che ha partecipato con enorme successo alla 36^ Edizione di Sanremo Rock 2023 classificandosi tra i primi nove e garantendosi la partecipazione di diritto all’edizione del prossimo anno, che ci trascineranno con il loro irresistibile sound irlandese facendoci cantare e ballare in Piazza.

E naturalmente per tutti, grandi e piccini, non potrà mancare il classico dei classici reggini: il panino con la salsiccia.

Vi aspettiamo, quindi, numerosi per trascorrere insieme e spensieratamente i due giorni della Festa giovedì 25 luglio e venerdì 26 luglio in Piazza Sant’Anna.