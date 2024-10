Gambarie, torna la fiaccolata della Snowfamily

Un evento divenuto ormai “tradizione”. La Snowfamily Asd dà il benvenuto alla neve con la terza edizione di “Gambarie in fiaccola“.

L’appuntamento da non perdere è per sabato 11 febbraio. Un modo per stare insieme, divertirsi e vivere la montagna con la solita allegria garantita dall’associazione Snowfamily.

Si inizia alle 14:00 al rifugio Husky con musica e drink per riscaldare l’atmosfera e per aspettare, insieme, il tramonto.

Alle 17:00 appuntamento al ritrovo Husky per il ritrovo degli sciatori e la distribuzione delle fiaccole ai partecipanti e, tutti insieme, si comincerà a risalire la montagna. Una volta arrivati a destinazione avrà inizio la suggestiva discesa che illuminerà l’intera pista.

All’arrivo, previsto per le 19:00, al rifugio Husky, è previsto un dj set per chiudere in bellezza la giornata.

N.B. Una quota di partecipazione è prevista per l’impiego della torcia utilizzata per la discesa.