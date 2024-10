GEP 2024: a Reggio iniziative per la valorizzazione del patrimonio archeologico

Tornano il 28 e 29 settembre le Giornate Europee del patrimonio. A partecipare anche il Comune di Reggio Calabria, settore Cultura, che, in sinergia con la Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, proporrà una serie di iniziative incentrate sulla valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino.

Il tema italiano proposto in occasione delle GEP 2024 “Patrimonio in cammino” riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione ed è un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità.

Il programma GEP 2024

Il programma prevede, nelle giornate di sabato e domenica, la possibilità di visitare le principali aree archeologiche di Reggio Calabria (Mura greche, Ipogeo di P. Italia, Odeon) la mattina con orario 9:00-13:00, la sera di sabato 18:00-21:00.

Domenica 29 settembre sarà possibile partecipare alla “Passeggiata Condivisa”, una sperimentazione di conoscenza collettiva della città e del patrimonio. Il percorso della passeggiata condivisa si snoderà tra i siti destinati alle aperture straordinarie e prevederà una spiegazione storico-archeologica e una discussione partecipata sulle narrazioni, memorie e luoghi di affezione dei partecipanti. L’appuntamento è alle ore 10:30 presso le Mura greche, la passeggiata condivisa avrà una durata di circa 1 ora e 30 e sarà guidata dal Funzionario Archeologo Francesco Parrotta e la Funzionaria Demoetnoantropologa Virginia De Silva della SABAP RC – VV.