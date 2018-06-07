Con il Concerto l'IC Alvaro-Gebbione ha chiuso l'anno scolastico: laboratori rinnovati, premi nazionali e l'idea di programmare per apprendere

Con il classico Concerto, l’Istituto comprensivo “Alvaro- Gebbione” di Reggio Calabria ha concluso l’anno scolastico con un importante momento di interazione tra le famiglie ed i ragazzi all’insegna della coralità e del dialogo tra le varie arti.

La dirigente dott.ssa Marisa Monterosso, in apertura di manifestazione ha ribadito il ruolo della formazione, oggi, nella società della complessità e come l’istituto stia puntando molto sulla inclusione e sull’importanza delle competenze.

Laboratori rinnovati e nuovo laboratorio linguistico

Una Scuola, l’”Alvaro- Gebbione”, rinnovata nei suoi ambienti, che logisticamente può offrire una differenza formativa interessante, come si evince dalla nuova organizzazione dei laboratori: dagli spazi di produzione artistica al laboratorio scientifico e presto il nuovissimo laboratorio linguistico che conferma ancora una volta, come i ragazzi possano trovare ambienti adatti alla formazione del loro pensiero critico.

Oggi più che mai nella formazione degli alunni è importante promuovere le varie competenze multilinguistiche, scientifiche, digitali proprio per sviluppare le capacità di imparare ad imparare.

Una comunità educante quella dell’”Alvaro – Gebbione” che sin da ottobre punterà a momenti di interazione che riguarderanno la scienza attraverso processi di robotica ed astronomia ed ancora l’apprendimento del latino utile a sbloccare il pensiero critico ed arricchire la formazione umanistica e promuovere le competenze digitali. I ragazzi così saranno condotti non solo “a programmare ma a programmare per apprendere”.

Premi e concorsi nazionali

L’”Alvaro – Gebbione” in questo anno scolastico appena concluso ha espresso le sue potenzialità formative anche attraverso la partecipazione a concorsi ed eventi a livello nazionale: il primo posto al concorso “Primi in sicurezza” organizzato dall’ANMIL con un video rap eseguito dai ragazzi della scuola media ha arricchito la palmares insieme ai premi dell’AIDO ed ancora il secondo posto alla Rassegna Nazionale per Cori ed Orchestra “Giovani…in musica”, tutti riconoscimenti che rientrano nel potenziamento della arti come parte integrante della formazione scolastica.

La scuola inoltre per le competenze digitali è centro Aika per il rilascio delle certificazioni mentre per le competenze linguistiche (lingua inglese) centro Pearson Test of English General (PTE) in partnership con Edexel Limited, il maggiore ente britannico per le qualificazioni accademiche riconosciuto in Italia dal Miur e dal British Council.