Project Runway Italia: vince il calabrese Marco Taranto.

di Fabiana Tripodi – Il primo talent italiano sulla moda è stato vinto da Marco Taranto, un ragazzo di 25 anni, di origini calabresi, che ha presentato la sua collezione, ispirata al mondo ecclesiastico, al Palazzo del Ghiaccio di Milano. La giuria, formata da Eva Herzigova, Tomaso Trussardi e Alberta Ferretti è stata conquistata dal suo stile inconfondibile e dalla sua creativà!Lo stilista si è aggiudicato un contratto di un anno nell’ufficio creativo Trussardi e un viaggio a New York durante la settimana della moda. Inoltre vedrà il suo lavoro pubblicato sul mensile Marie Claire, indossati dalla modella che lo ha affiancato durante il talent show.Il ringraziamento più grande è andato alla nonna, sarta di professione, che lo ha ispirato e accompagnato durante tutto il percorso. “La moda rappresenta l’unico modo per sfogare quello che ho dentro, per comunicare e per sentirsi vivo. Il mio processo creativo si basa su un’intima riflessione personale che rende le creazioni concettuali e tutt’altro che scontate”.Queste le parole del vincitore che quando realizza i suoi abiti si immedesima completamente nella collezione fino a farne parte.