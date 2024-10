Pronta a partire l’edizione 2018 di Miss Italia in Calabria

Riparte la carovana di Miss Italia in Calabria che, anche per questa edizione dopo i successi delle precedenti, è curata dall’agenzia Carlifashionagency, diretta da Linda Suriano.

Il programma della stagione 2018 di Miss Italia in Calabria verrà presentato in una conferenza stampa “a cielo aperto” che la Carlifashionagency ha voluto organizzare in Piazza XI Settembre, a Cosenza, sabato 19 maggio alle ore 17. Una conferenza stampa aperta agli organi di informazione, alla città e a tutte le ragazze che vorranno partecipare al concorso di Miss Italia in Calabria 2018.

Miss Italia in Calabria, organizzata per il quarto anno consecutivo dalla Carlifashionagency che vede in Linda Suriano l’agente regionale del concorso, sta ottenendo risultanti crescenti negli anni e che si concretizzano nella serata finale di Miss Italia a Jesolo.

Se nel 2016, infatti, tre bellezze calabresi si sono classificate fra le prime 10, nel 2017 Miss Calabria Maria Francesca Guido ha vinto la fascia nazionale di Miss Simpatia Interflora 2017 che le ha permesso, fra le molte proposte arrivate dopo il prestigiosissimo piazzamento, di far parte del corpo di ballo della popolare trasmissione tv “Domenica In”.

Proprio Linda Suriano e Maria Francesca Guido racconteranno, nella conferenza stampa di sabato 19 maggio, delle novità della nuova edizione del concorso. Con loro ci saranno le altre 9 semifinaliste calabresi dell’edizione 2017 di Miss Italia e Raffaella Salamina conduttrice delle serate di Miss Italia in Calabria.

Fra le novità di questa estate c’è la creazione del corpo di ballo di Miss Italia in Calabria, diretto da Lia Molinari, che si esibirà sul palco del concorso che, per l’edizione 2018, omaggia la storia della musica degli ultimi trentanni con un’attenzione rivolta ai brani degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. In più, Miss Italia in Calabria 2018 ha una scenografia rinnovata e innovativa migliorandosi di anno in anno.

Il concorso Miss Italia in Calabria porterà, anche quest’anno, le ragazze calabresi fra le quaranta finaliste sotto gli occhi della patron Patrizia Mirigliani e delle telecamere che riprenderanno la finale nazionale.

Dopo il successo della scorsa edizione, quindi, il 2018 per Miss Italia in Calabria riparte con un entusiasmo crescente. «Abbiamo avuto, proprio pochi giorni fa, una riunione con la patron Patrizia Mirigliani che ci ha raccontato le novità del concorso nazionale di Miss Italia. Sono tante e spaziano dallo spettacolo ai nuovi partner commerciali che sostengono la settantanovesima edizione del concorso.

La Carlifashionagency, in Calabria, ha inserito alcune novità, rispetto allo scorso anno, che vi racconteremo in conferenza stampa. Abbiamo anche rinnovato alcuni sodalizi importanti come quello con Pagliassi e Serena Bucca che aprirà le serate del concorso con una performance dedicata alla bellezza interiore ed esteriore delle donne.

Ci tengo a dire, inoltre, che, così come avverrà per il concorso nazionale, anche in Calabria ricorderemo le due importanti figure di Miss Italia che, purtroppo, ci hanno lasciato di recente: Rosy Ragno, compagna di vita di Enzo Mirigliani e madre di Patrizia, e Fabrizio Frizzi, storico volto televisivo che ha legato la sua carriera a quella di Miss Italia».