Tutto pronto per l’Americana, la gara internazionale su strada di Motta San Giovanni

Il Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, in collaborazione con la Città di Motta San Giovanni, organizza la decima edizione dell’Americana Gara Internazionale – Trofeo Francesco Verduci, in programma a Motta San Giovanni domenica 6 Agosto.

La 10ª edizione dell’Americana Gara Internazionale, valevole per l’assegnazione del Trofeo “Francesco Verduci” è stata presentata ieri mattina, sabato 5 Agosto, presso Palazzo Corrado Alvaro.

Alla conferenza stampa hanno partecipato: Riccardo Mauro – Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giovanni Nucera – Consigliere regionale con delega allo sport, Luigi Tripodi – Componente della giunta regionale del CONI Calabria, Ignazio Vita – Presidente FIDAL Calabria, Giovanni Verduci fratello di Francesco e Sindaco del Comune di Motta San Giovanni, Domenico Ambrogio – Responsabile del Comitato organizzativo e Lodovico Nerli Ballati speaker della maratona.

Era stato proprio Francesco Verduci, prima della sua scomparsa, a voler organizzare una gara di corsa per le strade di Motta, con caratteristiche particolari, denominata “Americana” e che avrebbe suscitato fra gli spettatori forti emozioni per via delle eliminazioni ad ogni giro.

Dopo la sua prematura scomparsa nel gennaio 2007, su volere della FIDAL Calabria e della famiglia, la gara viene organizzata ogni anno per ricordare le sue doti sportive ed umane. La manifestazione, di carattere nazionale, è giunta quest’anno alla sua decima edizione.

Si tratta di un evento di fondamentale importanza per la nostra regione, gli atleti partecipanti sono di altissimo livello e le persone che ogni anno accorrono ad assistere alla gara contribuiscono a donar lustro a tutta la comunità calabrese.

Durante l’Americana gli atleti partiranno tutti insieme e dovranno gareggiare ad andatura limitata sul percorso stradale cittadino nel centro storico di Motta; ad ogni giro, nel tratto conclusivo, sarà “lanciata” una volata e i corridori dovranno aumentare l’andatura per evitare l’eliminazione, ad eccezione dell’ultimo giro quando i podisti rimasti in gara disputeranno un rush finale di 300 metri, per aggiudicarsi la vittoria.

Il programma della manifestazione sportiva prevede: alle ore 20.15 il ritrovo della giuria e dei concorrenti e alle 20.30 la partenza degli atleti. Seguirà alle 21.30 la cerimonia di premiazione, la consegna del Trofeo e del Premio GGG “Francesco Verduci”. Alle 22.30 inizierà l’intrattenimento musicale con il gruppo Suddanza. Come ogni anno verrà allestito uno stand nella Piazza del Borgo e ci sarà un sorteggio, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza alle missioni in Sud Africa di Padre Manuel Casillas. Quindi tutto è pronto per una magica notte di sport e solidarietà.

Questi gli atleti che parteciperanno alla gara: CANNIZZARO Carmelo (2001 – Libertas Running Modica); EL OTMANI Said (1991 – C.S. Esercito); GERRATANA Giuseppe (1992 – Aeronautica Militare); GIUNGATO Alberto (1997 – Cosenza K42); HABAKURAMA Frederick (1980 – Ruanda); KIPNGETICH Sammy (1991 – Kenya); KOECH Josphat Kimutai (1982 – Kenya); MANIRAFASHA Primien (1989 – Ruanda); NTAWUYIRUSHINTEGE Patien (1988 –Ruanda); PRANNO Andrea (1990 – Parco Alpi Apuane Lucca); RICCOBON Enrico (1995 – Atletica Brugnera); RUGGIERO Danilo (1991 –Parco Alpi Apuane Lucca); SIMUKEKA Jean Baptiste (1983 – Ruanda); ZOGHLAMI Osama (1994 – Cus Palermo).