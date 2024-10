Tutto pronto a Reggio per il 4° Forum dei giovani

Nell’ambito della manifestazione SabirFest 2018 che ha come tema “Riparare l’Umano”, venerdì 5 ottobre alle ore 17 presso l’Urban Center, si svolgerà il quarto Forum dei Giovani per discutere di cultura e in particolare di “Cultura nel Mediterraneo”.

Partendo dal concetto di Mediterraneo come mondo plurale, introdotto da Saverio Pazzano, docente, educatore e scrittore, seguirà l’analisi da un punto di vista geopolitico e euromediterraneo dei docenti Pietro Stilo Dottore di ricerca esperto in geopolitica del Mediterraneo, Sante Foresta- docente Pianificazione euromediterranea dell’ Università Mediterranea e Domenico Marino – docente di Economia dell’Università Mediterranea.

Gli artisti Botsos e Palumbo contribuiranno attraverso le loro tavole, al racconto del paesaggio mediterraneo

Oltre agli ospiti sin qui citati interverranno, l’assessore del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò, il presidente della Commissione Politiche Giovanili, Marcantonino Malara, la responsabile territoriale SabirFest, Maria Lucia Parisi.

La commissione Politiche Giovanili invita tutta la cittadinanza alla partecipazione.