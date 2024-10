Tutto pronto per Xenia Book Fair, la fiera del libro all’aperto di Reggio Calabria

La Leonida Edizioni di Domenico Pòlito di concerto con Art Academy e l’Associazione Culturale Anassilaos organizza la IV Edizione di Xenia Book Fair – La fiera nazionale del libro (sull’Accoglienza) di Reggio Calabria –.

Presenti 50 case editrici ed in programma oltre cento incontri culturali con scrittori provenienti da tutto il territorio nazionale e dall’estero. La Manifestazione, che tende a collocarsi in prospettiva futura come il più grande Evento Editoriale all’Aperto del Meridione, ha già registrato la partecipazione di illustri ospiti del panorama culturale nazionale ed internazionale come Hafez Haidar, Dato Magradze, Alisa Ganieva, Carmine Abate, Ruska Jorjiolani, Cecile Kyenge, David Bazeraschivili e tanti altri. Xenia Book Fair offrirà anche questo anno un cartello di notevole richiamo artistico, letterario e musicale all’insegna della Cultura dell’Accoglienza.

Xenia Book Fair per rivivere la tradizione di ospitalità della Xenia greca nei luoghi che ne hanno ospitato la civiltà; dal 2 all’8 luglio (dalle ore 17.00 alle ore 23.00) presso il Parco della Mondialità di Gallico (RC). L’ingresso è gratuito. A breve il programma.

“Straniero, non è mia abitudine trattar male

Un ospite anche se venisse qui qualcuno più misero

di te, perché tutti gli stranieri ed i fuggiaschi

Sono protetti da Zeus, e anche un piccolo dono è prezioso.”

XIV libro dell’Odissea