La proposta della Lega A preoccupa le prime in classifica delle altre categorie

Era inevitabile che la proposta che la Lega A intende portare al Consiglio Federale, portasse a forti reazioni, essendo in totale controtendenza rispetto a quelle che da sempre sono le indicazioni della FIGC.

Indiscrezioni hanno parlato di una forte irritazione da parte del presidente Gabriele Gravina che si è visto respingere la proposta dell’algoritmo in caso di nuova e definitiva sospensione del campionato, mentre attraverso l’Ansa ha parlato in maniera assai diretta il presidente del Benevento Oreste Vigorito: “Non ci siamo iscritti a un sistema di prestigiatori, in cui appaiono e scompaiono all’improvviso ipotesi e tesi. La nostra è una preoccupazione graduale. Dobbiamo solo aspettare e scoprire se c’era il trucco: con la promozione sarò felice, altrimenti mediterò sulle conseguenze“.

La preoccupazione del massimo dirigente campano nasce dall’ipotesi comunque remota che un eventuale blocco delle retrocessioni (sempre che il campionato dopo la sua ripartenza venga nuovamente chiuso per possibili contagi) stoppi pure le promozioni ed a cascata anche quelle delle categorie inferiori. Ma come detto eventualità praticamente impossibile, perchè anche in base a quelle che saranno le votazioni in Consiglio Federale, la proposta della Lega A verrà sicuramente bocciata.