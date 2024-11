Proposta di matrimonio durante il concerto dell’Amoroso a Reggio Calabria – VIDEO

di Federica Geria – Un concerto fantastico ed emozionante quello svoltosi da pochissimo al Palacalafiore di Reggio Calabria, in cui la cantante Alessandra Amoroso ha dominato il palco, coinvolgendo l’intero pubblico con la sua voce, sulle note dei suoi più grandi successi.

Una platea energica ed entusiasta della performance dell’artista canta e balla insieme a lei, rendendo il concerto caloroso e sensazionale.

Ma le sorprese non finiscono qui, infatti tra il pubblico un giovane reggino, Antonio, fa la proposta di matrimonio alla sua donna, Chiara. Sulle note di “Vivere a colori”, il ragazzo le mostra a sorpresa l’anello di fidanzamento.

Emozionanti le immagini dei due giovani che si stringono in un forte abbraccio mentre Alessandra canta “Sei tu il mio re, io la tua regina, in un’eterna Roma, eh all’aria tutti i piani, riavviciniamo i sogni più lontani, e tu lo sai che non c’è segreto per vivere a colori!”.

Più di 220mila le visualizzazioni del video provenienti da tutta Italia, condiviso all’interno della pagina Facebook “Amorosini italiani”!

