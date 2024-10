Proseguono a Reggio Calabria i lavori stradali nella zona nord

Continuano i lavori di bitumazione che interessano la zona nord della città a seguito della convenzione Comune-Città Metropolitana di Reggio Calabria e Anas spa.

Nella giornata odierna si è provveduto con la posa del bitume in via vecchia Provinciale.di Archi, mentre per domani è prevista la continuazione su via Vecchia Pentimele già scarificata e il proseguimento sulla via Nazionale.

Si invitano i cittadini a prestare attenzione alle segnalazioni di divieto di parcheggio in modo da collaborare fattivamente all’esecuzione spedita dei lavori.