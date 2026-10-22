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Calabria, sospesa la protesta degli autotrasportatori. Fedralog: ‘Confidiamo in incontro con Salvini’

"Una decisione sofferta ma meditata. In mancanza di risposte adeguate, organizzeremo un corteo verso Roma con tutti i mezzi" la nota

22 Ottobre 2026 - 08:11 | di Redazione

protesta autotrasportatori locride ca

È stata sospesa la protesta degli autotrasportatori in Calabria. Lo annuncia Fedralog, la Federazione regionale della logistica che l’aveva proclamata.

“Una decisione sofferta ma meditata – è scritto in una nota – presa con profondo senso di responsabilità verso la collettività, le imprese, i cittadini e per la tutela della sicurezza nazionale. Abbiamo deciso di sospendere l’astensione per dare fiducia al governo e al ministero. Confidiamo che nell’incontro del 27 con il ministro Salvini arrivino finalmente le soluzioni concrete e tanto attese. In mancanza di risposte adeguate, organizzeremo un corteo verso Roma con tutti i mezzi”.

Fedralog: “Stiamo rischiando il nostro lavoro e i nostri soldi”

“Siamo e rimaniamo pienamente consapevoli – è scritto nella nota – dei rischi e dei costi sostenuti fino ad oggi: per questo fermo stiamo rischiando il nostro lavoro e i nostri soldi, mettendo a repentaglio le aziende dell’agricoltura, le grandi realtà dell’industria calabrese e l’intero tessuto produttivo del territorio, mettendo a rischio persino la nostra stabilità personale e la nostra stessa vita. Ci teniamo a ribadirlo con forza: non siamo una categoria che fa disordine pubblico o che scende in piazza per rompere le vetrine. Siamo lavoratori, imprenditori e famiglie che da sempre dimostrano un profondo rispetto per le regole e per il Paese”.

L’incontro del 27 ottobre con il ministro Salvini

“Proprio per questo grandissimo senso di responsabilità che ci contraddistingue e per evitare che il blocco dei servizi generi criticità e tensioni tali da compromettere la sicurezza e la stabilità nazionale – afferma Fedralog – intendiamo dare un’ulteriore possibilità al dialogo, riponendo una doverosa fiducia nelle Istituzioni. Tuttavia, abbiamo un urgente e inderogabile bisogno di ascolto e di risoluzione immediata dei problemi che stanno soffocando il nostro settore. In questo contesto, intendiamo esprimere un sincero ringraziamento al presidente Roberto Occhiuto e all’assessore Antonio Montuoro per l’impegno profuso e per la celerità dimostrata nel promuovere la creazione della Consulta Regionale dell’Autotrasporto. Abbiamo quindi deciso di sospendere l’astensione dai servizi per dare fiducia al governo e al ministero. Confidiamo che nell’incontro fissato per il prossimo 27 ottobre con il Ministro Matteo Salvini arrivino finalmente le soluzioni concrete e tanto attese”.

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“Se così non dovesse essere – conclude Fedralog – la nostra mobilitazione riprenderà con ancora più fermezza: in mancanza di risposte adeguate, organizzeremo un grande corteo verso Roma con tutti i nostri mezzi. Riapriamo momentaneamente i servizi per non gravare ulteriormente sulle filiere agroalimentari e industriali, ma la nostra attenzione resta altissima. La misura è colma e il tempo delle attese è finito”.

Fonte ansa.it

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