Metalmeccanici in piazza a Reggio per chiedere la riapertura della trattativa sul Ccnl

“Continua la mobilitazione dei lavoratori metalmeccanici che il prossimo 28 marzo saranno in piazza a Reggio Calabria davanti alla sede del Consiglio regionale per rivendicare un contratto giusto e dignitoso e chiedere la riapertura della trattativa”.

“L’assenza di un confronto con Federmeccanica e Assistal per il rinnovo del Ccnl ha portato ad una serie di mobilitazioni e scioperi la cui gravità e responsabilità sono esclusivamente in carico alla nostra controparte. Non si tratta – spiegano i Segretari Generali di Fiom Cgil Calabria, Fil Cisl Calabria e Uilm Calabria – di una rottura dovuta a una distanza su uno o più punti di merito della trattativa, ma del fatto che Federmeccanica e Assistal mettono in discussione l’impianto contrattuale e salariale sancito con il Ccnl del 2021, proponendo una contro piattaforma che non mette al centro gli interessi del settore e dei lavoratori”.