De Luca al porto di Messina: “Da Reggio Calabria sta arrivando il sindaco della Metrocity Versace”

Prosegue la protesta pacifica del sindaco di Messina Cateno De Luca, da ieri sulla sponda siciliana dello Stretto. Durante una diretta su Faceboook, De Luca ha anche annunciato il sostegno in arrivo da Reggio Calabria.

“Sta per raggiungermi il sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace. La vicenda di questi giorni infatti non vede coinvolta solo Messina e la Sicilia, ma anche Reggio e la Calabria. Siamo in attesa di avere notizie da Roma. Hanno detto che stamattina ci sarebbe stato un tavolo tecnico a Catania, vedremo, probabilmente verrà qui pure il Governatore della Sicilia Musumeci.

Vorrei che in situazioni di questo tipo, la Sicilia sia sopra i partiti e non pensi alla politica. Ho passato qui la notte, avrei preferito dormire a casa mia. Il Governo ha fatto una stronzata legislativa e non vuole correggerla, mi hanno riferito che il ministro della Salute Speranza non intendere correggere questa stortura. Io ho mantenuto il mio impegno, ho presentato le dimissioni e sono state protocollate, le due questioni però non sono connesse. Siamo qui, continuiamo questa battaglia e non molliamo”, le parole di De Luca.