Proteste nella tendopoli di San Ferdinando. USIP: ‘Basta dare la colpa alle forze dell’ordine’

La tendopoli di San Ferdinando (RC), recentemente dichiarata zona rossa a causa di un focolaio di Covid 19, è stata ancora una volta teatro di forti proteste. Una contestazione improvvisa e violenta, conclusasi con ben 5 poliziotti feriti, messa in atto da alcuni migranti che hanno scagliato delle pietre nei confronti degli agenti del Reparto Mobile di Reggio Calabria, posti a difesa del presidio per evitare il propagarsi del contagio.

“Ancora una volta sono i poliziotti a pagare il tributo più grande a causa delle grosse inefficienze politiche, – dichiara il Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Poliziotti Vittorio COSTANTINI. Siamo veramente stanchi che il vuoto politico sia scaricato sulle spalle delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine.

Quanto accaduto alla tendopoli di San Ferdinando continua il Segretario Costantini è l’ennesima conferma che la problematica migratoria in questo territorio è stata gestita con tanta superficialità, è arrivato il momento che le Istituzioni politiche si assumano le proprie responsabilità, già altre volte questa Organizzazione Sindacale ha evidenziato che il fenomeno migratorio non può essere gestito in prima istanza come un problema di Ordine e Sicurezza Pubblica, la politica deve rendersi conto che soprattutto in una situazione emergenziale come quella attuale, qualsiasi decisione di livello politico deve essere supportato e gestito nel modo più consono possibile”.