Reggio, protocollo d’intesa tra Accademia di Belle Arti e Centro Studi MedFort

Protocollo d’intesa tra Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e A.P.S Centro Studi MedFort. Una collaborazione triennale che vedrà lavorare in piena sinergia la Scuola reggina con l’associazione di promozione sociale diretta dal presidente Pietrangelo Pettenò, coadiuvato dall’architetto e segretario del MedFort Veronica Calveri.

Finalità e obiettivi del protocollo d’intesa

“La finalità primaria dell’AbaRC è lo studio e la ricerca nel settore delle arti visive, delle discipline dello spettacolo, della valorizzazione e della conservazione del patrimonio artistico, ma anche della comunicazione multimediale e formazione attraverso le arti,” spiega il direttore Piero Sacchetti.

Il protocollo con il Centro Studi MedFort si snoderà in una collaborazione per realizzare programmi e azioni che coinvolgeranno i soggetti del territorio della Città Metropolitana e non solo. Verranno organizzate attività formative ed educative per valorizzare il patrimonio artistico e le professionalità del territorio.

Il valore della sinergia territoriale

Il presidente dell’associazione di promozione sociale, Pettenò, sottolinea l’importanza di questi progetti comuni:

“L’importanza di questi progetti comuni è nel mettere in mostra e far conoscere le risorse territoriali, sostenendo forme di sviluppo economico responsabile e sostenibile.”

Rilancio culturale e strategico del territorio