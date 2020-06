Siglato protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana e l'Università Dante Alighieri

Presso L’Università per stranieri Dante Alighieri alla presenza del Rettore Prof. Antonino Zumbo, del Dirigente del Settore 5 Francesco Macheda, del Consigliere di Amministrazione Franceso Danisi, del Prof. Domenico Siclari e del Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio ed all’Università Antonino Castorina è stato siglata un intesa per la realizzazione di percorsi formativi congiunti di “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio” per il Corso di Studi in “Mediatori per l'intercultura e la Coesione sociale in Europa” e “Tecnico della mediazione interculturale” per il Corso di Studi in “Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale”.

L’intesa siglata tra Città Metropolitana ed Università per Stranieri Dante Alighieri opera in relazione ai Corsi di Studio attivi nell’anno accademico 2020/2021 e sino al completamento del percorso di studi per gli iscritti per quell’annualità e rientra nelle attività che la Città Metropolitana ha previsto all’interno del Documento Unico di Programmazione e nel successivo bilancio dell’ente.