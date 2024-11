Reggio, tapis roulant un passo più vicino alla riapertura: al via le prove di carico – FOTO

Una fase cruciale per la richiesta di autorizzazione all'uso

Chiuso da diverse settimane per interventi di manutenzione straordinaria, il tapis roulant di Reggio Calabria è stato teatro di un nuovo passo avanti verso la riapertura tanto attesa dai cittadini e, in particolar modo, dai commercianti della zona.

Nel pomeriggio di ieri, l’impianto è stato “invaso” dai serbatoi necessari per le prove di carico, un test fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficacia dei tappeti prima di rimetterli in funzione.

Leggi anche

Una fase cruciale questa, per la richiesta di autorizzazione definitiva all’uso, un obiettivo a cui l’amministrazione comunale sta lavorando, consapevole dell’importanza dell’impianto per la mobilità ed il commercio nel centro città.

Compatibilmente con l’iter burocratico e le tempistiche di verifica, la speranza è quella di rivedere al più presto aperto l’impianto. Cittadini e commercianti incrociano le dita.