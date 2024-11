Provincia e Soprintendenza per tutelare l’antica Kaulonia. Immediato l’inizio dei lavori

Si terrà oggi, mercoledì 5 febbraio, presso gli uffici provinciali del settore Difesa del suolo e salvaguardia delle coste, una riunione tecnico-operativa con la Soprintendenza per pianificare l’intervento di protezione del Parco Archeologico dell’antica Kaulonia.Ad annunciarlo è il vicepresidente della Provincia, Giovanni Verduci, che dopo aver ricevuto oggi la nota del Soprintendente Simonetta Bonomi, ha allertato il settore retto dall’architetto Giuseppe Mezzatesta.“La Soprintendenza – continua Verduci – si è vista assegnare dal Ministero la somma di trecentomila euro per fronteggiare l’emergenza del parco archeologico, gravemente danneggiato dalle recenti mareggiate. Non potendo contare su professionalità specifiche per la progettazione e la direzione lavori di opere di difesa a mare, il Soprintendente Bonomi ha chiesto la collaborazione della Provincia per un sollecito avvio degli interventi necessari. Ovviamente abbiamo subito risposto positivamente, mettendo a disposizione i nostri tecnici che domani si confronteranno con i responsabili della Soprintendenza passando così alla fase operativa, che poi è quella più importante per le sorti del parco archeologico.La Provincia – ricorda il vicepresidente – è già intervenuta con propri fondi realizzando una parte di barriera il cui compito, svolto in pieno, è stato quello di limitare i danni in vista di una disponibilità economica più cospicua.La richiesta della Soprintendenza non ci trova impreparati. Assieme al Presidente Giuseppe Raffa e agli assessori Eduardo Lamberti Castronuovo e Mario Candido, stiamo seguendo l’intera vicenda con molta attenzione. Già sabato e domenica erano stati disposti dei sopralluoghi e il continuo monitoraggio dell’intera area. Durante la Giunta convocata d’urgenza per l’occasione, avevamo manifestato la disponibilità della Provincia ad assumere ruoli operativi per accelerare l’iter propedeutico all’intervento. La riunione di oggi, in programma presso l’ufficio del dirigente Mezzatesta, testimonia quanto sia fondamentale la sinergia tra enti che lavorano per tutelare e promuovere il territorio.Sono certo – chiosa quindi Verduci – che se le condizioni meteo lo consentiranno, i lavori di protezione dell’antica Kaulonia potranno cominciare entro pochissimi giorni”.