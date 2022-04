PUC all'Archivio dei registri storici di Stato Civile: plauso dell'ass. Gangemi agli operatori

È quanto afferma l'assessore al Personale, Francesco Gangemi, nel valutare l'opera di riordino degli antichi volumi effettuata dagli operatori coadiuvati da un tirocinante.

«Sono stati in grado - ha spiegato - di trasformare un archivio oggettivamente disordinato di antiche pratiche, accumulate in decenni e decenni, in una catalogazione ordinata, puntuale e precisa ristabilendo, in questo modo, un ordine importante per la conservazione della memoria storica della città».

«È un bene - ha proseguito il delegato di giunta - che i reggini sappiano quanto siano grandi le capacità e la voglia di lavorare di giovani che stanno affrontano, con dignità e sacrificio, un momento delicato della loro vita professionale e personale».