Pugilato – Assegnata all’Amaranto Boxe Reggio la finale di Coppa Italia

di Domenico Suraci – Tutto pronto per la kermesse giovanile che si svolgerà in provincia di Catanzaro a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio all’interno del Villaggio Sant’Andrea nei giorni del 22, 23 e 24 giugno.

La manifestazione è stata presentata presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, alla presenza dell’Onorevole Giovanni Nucera, delegato allo sport della Regione Calabria e Giovanni Latella, delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria, moderata dalla giornalista Luisa Lombardo. Presenti Salvatore Pace tecnico federale e Giuseppe Fedele dell’Amaranto Boxe,oltre a Paolo Ielo responsabile giovanile per la Calabria della FPI ed organizzatore dell’evento.

La Federazione Pugilistica Italiana ha assegnato alla A.S.D. Amaranto Boxe di Reggio Calabria, la fase finale della Coppa Italia Giovanile, l’età dei piccoli campioni è compresa dai 5 ai 13 anni. E’ la prima volta che la F.P.I. assegna questo importante evento alla Calabria. Alla gara finale parteciperanno tutti i bambini che hanno vinto lo step regionale, per cui in questa fase ci sarà la presenza di ben 126 bambini che rappresenteranno le 18 regioni italiane, così come accorpate dalla nostra F.P.I. Ogni regione sarà rappresentata da sette ragazzi suddivisi nelle quattro categorie: Cuccioli 1, Canguri 2, Cangurini 2 e Allievi.

L’auspicio del delegato Latella è che la kermesse in una delle prossime edizioni o magari per qualche altro evento di portata nazionale possa essere organizzata anche a Reggio che come altre location ha molto da offrire.