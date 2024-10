Pulizia Parco Lineare, Plastic Free e Rotaract uniti per un futuro più pulito

Impegno congiunto e amore per il proprio territorio sono gli ingredienti che hanno contraddistinto l’iniziativa di raccolta rifiuti e pulizia spiaggia svoltasi domenica, 29 settembre, presso il Parco Lineare Sud di Reggio Calabria, dove il Rotaract Sud Parallelo 38 ha unito le forze con l’associazione Plastic Free, due importanti realtà cittadine, insieme, in una totale sinergia d’intenti.

L’evento ha visto altresì la partecipazione di numerosi volontari, pronti a rimboccarsi le maniche per ripulire parte del litorale e della zona limitrofa sensibilizzando al contempo la comunità sull’importanza della sostenibilità ambientale.

La giornata è iniziata presto, con i partecipanti che si sono riuniti presso il punto di incontro stabilito, antistante il lungomare, da cui poi ha avuto inizio la raccolta. Dopo una breve introduzione da parte dei rappresentanti dell’associazione Plastic Free, i volontari, divisi in piccoli gruppi, hanno ricevuto guanti, sacchi e altri utili strumenti per rendere l’operazione più efficace.

Durante le ore di lavoro, sono state raccolte svariate quantità di carta, plastica, vetro, rifiuti organici e oggetti di varia natura, testimonianza di un consumo poco responsabile e di una cultura del “usa e getta” alla quale, al giorno d’oggi, è necessario più che mai porre un freno.

Il Presidente del Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38, Davide Nucera, si è detto entusiasta della buona riuscita di questa prima giornata di clean up e più che mai pronto e disponibile a nuove future collaborazioni con l’associazione Plastic Free, all’insegna di valori cardine come educazione e azione concreta, fondamentali per un futuro più sostenibile e per innescare un cambiamento positivo che deve partire soprattutto dai giovani.