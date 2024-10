Un pulmino per Borgo Croce, Chirico: ‘Stupiti e felicissimi. Grazie per tutto il vostro affetto’

Un grande traguardo è stato raggiunto per Borgo Croce! La campagna di raccolta fondi organizzata da CityNow per acquistare un nuovo pulmino per l’associazione Borgo Croce si è conclusa con successo, raggiungendo l’obiettivo in tempi record.

Una dimostrazione straordinaria di affetto e solidarietà da parte di tutta la comunità, che ha risposto con generosità e passione. Mariagrazia Chirico, presidente dell’associazione Borgo Croce, ha espresso con grande emozione la sua gratitudine per il risultato ottenuto:

“Ho saputo che la raccolta fondi organizzata da CityNow per acquistare il pulmino ha raggiunto l’obiettivo. Sono felicissima. Siamo stupiti, non pensavamo che in così poco tempo si potesse concludere questa raccolta. Grazie a CityNow e a tutti i donatori, dal più piccolo al più grande. È stato un gesto d’amore incredibile, sapevo che sarebbe stato così perché abbiamo percepito il vostro affetto nei confronti di Borgo Croce”.

Leggi anche

Il successo della campagna, che ha visto il sostegno di 138 donatori, è stato reso possibile grazie all’impegno congiunto di associazioni, cittadini, imprenditori e professionisti, uniti dal desiderio di sostenere il borgo e la sua comunità.

“In questi giorni vi aggiorneremo sulla consegna – ha aggiunto Mariagrazia Chirico. Grazie, grazie, grazie”.

L’entusiasmo di Mariagrazia è condiviso da tutti coloro che hanno contribuito a questa causa, dimostrando che quando la comunità si unisce, non ci sono ostacoli che non possano essere superati. Ora l’attesa è per la consegna ufficiale del nuovo pulmino, un momento che rappresenterà una vera e propria festa per tutti i partecipanti e sostenitori.

Nei prossimi giorni saranno completate le procedure per l’acquisto del pulmino e la sua consegna all’associazione Borgo Croce, con una cerimonia ufficiale aperta a tutti i donatori. Il mezzo sarà brandizzato grazie alla generosa collaborazione di Progetto 5 di Santo Frascati, aggiungendo un tocco speciale a questo simbolo di solidarietà.Questo traguardo segna un nuovo inizio per Borgo Croce, che grazie al supporto ricevuto potrà continuare la sua missione di promuovere il territorio e accogliere turisti e visitatori con un servizio di trasporto rinnovato e ancora più efficiente. Un grazie di cuore a tutti per aver creduto in questo sogno e aver contribuito a realizzarlo!