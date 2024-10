Quale città italiana ha il miglior 5G?

Ormai gli smartphone e la connessione a internet, sono diventati dei compagni inseparabili per le nostre attività quotidiane. Queste tecnologie sono sempre in sviluppo, in modo da garantire agli utenti prestazioni sempre migliori e affidabili, tant’è che siamo arrivati ad avere smartphone con lo schermo pieghevole e connessioni ultraveloci 5G.

Componenti sempre più all’avanguardia, come le fotocamere integrate in grado di scattere foto e girare video di altissima qualità, e tantissime altre funzionalità, vengono costantemente implementate anche per riuscire a emergere in un mercato che diventa sempre più saturo di produttori e modelli di smartphone.

Oggi, proprio con questo strumento, siamo in grado di fare tantissime cose, sia lavorativamente parlando che per l’intrattenimento: avere accesso diretto alle mail e ai propri contatti, così come a file della propria azienda, nonché a distrarsi con film, giochi da Casinò, serie tv o ascoltando musica, è tutto racchiuso nel palmo della nostra mano.

Smartphone e internet viaggiano di pari passo

Bisogna anche dire che se tecnologicamente questi smartphone stanno diventando delle macchine impressionanti, senza un’adeguata connessione a internet sarebbero davvero molto limitati nelle loro funzioni. Proprio per questo motivo, i vari operatori di linee internet e telefonia, si stanno prodigando a offrire dei servizi che possano supportare adeguatamente questa tecnologia, e finalmente, anche se l’Italia è ancora un po’ indietro, stiamo iniziando a sfruttare a dovere il 5G.

Il 5G è l’acronimo di quinta generazione, è sta a indicare proprio tutto quell’insieme di tecnologie che comprendono la telefonia mobile e cellulare, che appunto dettano il passaggio dalla quarta alla quinta generazione di questa tecnologia.

La diffusione del 5G è iniziata nel 2019, ma purtroppo ancora la copertura non è totalmente efficace su tutto il nostro territorio. Anche i dati raccolti da vari specialisti del settore, hanno evidenziato come l’Italia sia il paese che sfrutta meno questa, mentre in testa troviamo Svizzera, Francia e Austria.

Le città italiane con il migliore 5G

In Italia abbiamo diversi operatori tecnologici che forniscono connessioni 5G ai propri clienti, come TIM, Fastweb, Vodafone, Iliad e Wind Tre, che bene o male riescono a coprire la maggior parte del nostro territorio seppur offrendo prestazioni sensibilmente diverse tra di loro. Sempre grazie ad alcune ricerche, possiamo vedere come alcune città italiane sfruttino meglio il potenziale del 5G sul proprio territorio.

Napoli: sul gradino più alto del podio troviamo la capitale campana, con una velocità media dei download che si attesta sui 223.98 Mbps.

Torino: secondo posto per la città piemontese, che ottiene la medaglia d’argento con i suoi 175.88 Mbps.

Bologna: l’ultimo posto di questo particolare podio viene occupato dalla città dei portici, con i suoi 168.83 Mbps.

Altre città che meritano di essere menzionate per la loro copertura e velocità del 5G sono Milano, Roma, Genova, Bari e Firenze.

Conclusione

Stiamo vivendo in un periodo storico dove la tecnologia avanza senza sosta, e tutto quello che ci gira intorno deve mantenersi al passo. Il nostro paese sta tentando dal 2019 di implementare la linea 5G su tutto il territorio, con risultati positivi in alcune zone e meno in altre. Secondo diversi dati raccolti, l’Italia risulta essere l’ultima per velocità del 5G sul proprio territorio, rispetto i paesi limitrofi, mentre la città di Napoli conquista il gradino più alto tra le sue città.