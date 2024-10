Quale, ad oggi, la probabile formazione della Reggina? Spicca il 3-4-1-2

Il calciomercato impazza, e la Reggina è a lavoro costantemente per concludere operazioni in entrata ed in uscita per consegnare a Mimmo Toscano, il prima possibile, la squadra che il prossimo anno affronterà il campionato di Serie B.

Con Plizzari, gli arrivi in casa amaranto diventano tre, e la sensazione è che faranno tutti parte dell’ipotetica formazione titolare, che sembrerebbe essere ancora una volta il 3-4-1-2 che tanto bene ha portato la scorsa annata.

Fatta eccezione per il reparto offensivo e per il ruolo di portiere, ad oggi non possiamo prevedere stravolgimenti nei due reparti restanti (difesa e centrocampo), fermo restando che almeno tre pedine, in questo scacchiere di 11, molto probabilmente cambieranno.

La probabile (ad oggi) formazione titolare:

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Menez, Lafferty. All.: Mimmo Toscano