Quali sono i brand di moda più amati in Calabria? Lo rivela Fashion Geography di Lyst

In Calabria, proprio come in tutte le altre regioni italiane, i brand di moda hanno sempre un certo appeal, ma quali sono quelli in assoluto più gettonati? A rispondere a questa domanda è stato Lyst, noto motore di ricerca dedicato in modo esclusivo all’abbigliamento.

Lyst ha recentemente pubblicato Fashion Geography , una vera e propria indagine relativa alle preferenze dei cittadini italiani differenziate regione per regione, e il risultato finale è da considerarsi assolutamente attendibile dal momento che il campione ha riguardato una quantità di utenti davvero enorme, superiore a 2 milioni.

Sciogliamo subito il dubbio, dunque, e scopriamo quali sono i brand di moda più amati in Calabria.

Gucci il brand più amato dalle donne, Versace dagli uomini

Bisogna premettere che Fashion Geography ha effettuato due differenti report, l’uno relativo alle preferenze maschili e l’altro riguardante quelle femminili, di conseguenza è necessario fare una distinzione per la Calabria proprio come per tutte le altre regioni.

Per quanto riguarda la moda donna in Calabria trionfa Gucci, marchio di indiscusso blasone che ha peraltro trionfato in molte altre regioni italiane: sempre limitatamente alla moda donna, infatti, il marchio della “doppia G” è risultato essere primo anche in Puglia, nel Lazio e in Lombardia.

Tra le preferenze degli uomini, invece, al primo posto figura un altro brand italiano di fama internazionale quale Versace: nella moda maschile questa griffe è stata prima anche nel Molise.

Altre interessanti curiosità emerse dal report

Sono soltanto due i brand che, a livello nazionale, sono risultati primi in una determinata regione sia per la moda maschile che per quella femminile, ovvero Gucci e Prada.

Gucci ha ottenuto la prestigiosa accoppiata in Lombardia e nel Lazio, mentre Prada è amatissima nelle Marche, sia dagli uomini che dalle donne.

L’indagine curata da Lyst rivela anche un’altra interessante curiosità, ovvero quella al tipo di articolo che riscuote maggiore successo a livello nazionale: al primo posto, non senza sorpresa, figurano le sneakers, ovvero le scarpe sportive che tuttavia sono largamente adoperate anche per i semplici outfit informali.

L’abbigliamento si conferma importantissimo per l’intera nazione

Gucci e Versace, dunque, in Calabria vanno per la maggiore, ma al di là di questo è evidente il fatto che quello dell’abbigliamento sia sempre un settore molto “caldo” nella nostra nazione: è assolutamente vero che in Italia ci sono tante eccellenze amate in tutto il mondo, ma è anche vero che gli italiani non rinunciano a vestir bene.

L’abbigliamento, d’altronde, non fa rima esclusivamente con top brands: anche le tantissime marche che propongono capi più economici hanno la loro importanza e chi acquista dei capi lo fa sempre con grande attenzione ai trend e ai gusti personali.

Anche nel mondo aziendale, peraltro, l’abbigliamento sta divenendo sempre più importante: tantissime aziende ad esempio scelgono di dotare i propri lavoratori di capi personalizzati, una strategia che può essere preziosa ai fini del marketing, sicuramente, e che rende l’immagine aziendale molto più solida.