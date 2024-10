Quali sono i migliori browser per giocare su internet nel 2020

Tra gli appassionati di gioco digitale, la questione browser ha una valenza fondamentale, visto che spesso capita di incappare in fastidiosi popup che possono aprirsi proprio durante il momento saliente della fase di gioco. Se sei alla ricerca di un browser sicuro e affidabile per svolgere al meglio i tuoi giochi, questo articolo potrebbe essere interessante per capire come scegliere e in base a quali principi è più conveniente muoversi.

Partiamo quindi dalla premessa del gioco che potrebbe essere legato all’offerta dei giochi di categoria Flash, piuttosto che MMO o relativo al comparto del gambling online. Abbiamo ad esempio verificato come all’interno di una vasta gamma di giochi spuntano oggi alcuni nuovi titoli di slot online i quali vanno ad arricchire il divertente universo delle attrattive di casinò digitali legali presenti nel nostro Paese. L’offerta relativa al gioco dei casinò e delle slot online appare in crescita in Italia e nel resto d’Europa durante questi ultimi anni, motivo per cui bisogna capire quale browser sia il più dinamico, sicuro ed efficace per giocare oggi.

Tra i più utilizzati, ovviamente, troviamo Google Chrome, che risulta essere il più popolare durante questo 2020, con una quota di mercato compresa tra il 56,6 e il 58%, ma una distinzione fondamentale deve essere fatta tra il browser più popolare e utilizzato e qual è il migliore nel campo specifico del gioco, puoi sperimentare le buone prestazioni di questo browser giocando alle slot online più recenti su qualsiasi dispositivo. Per le funzionalità specifiche del gioco, le funzionalità di Firefox sono ottimali, poiché è un browser più leggero, quindi, in grado di conservare spazio come la RAM, che può essere utile quando si gioca con un gioco MMO di categoria o Flash, perché l’impatto minimo del software sul nostro usato dispositivo. È importante utilizzare un browser leggero adatto al gioco, ma allo stesso tempo affidabile e sicuro, soprattutto se si tratta di un contesto in cui è necessario registrarsi, aprire un account online e gestirlo direttamente dal browser.

Da non sottovalutare poi l’impiego di un browser come quello di Safari, naturalmente per il contesto che riguarda tutti gli utenti Mac. Partiamo quindi dal presupposto che tutti i possessori di dispositivi Apple debbano utilizzare questo browser, che negli anni si è distinto per affidabilità, precisione e idoneità alla navigazione, inclusa quella relativa al settore del gioco online. Un browser come quello di Safari è da considerare tra i migliori per il gioco, visto che dispone di una vasta scelta di giochi presenti anche su Facebook che possono essere praticati dal vostro device.

Si tratta di un browser semplice da utilizzare e che ci consente di personalizzare e nascondere funzioni invadenti e deleterie per il gioco, come popup annunci pubblicitari, video e quant’altro. Per questo motivo Safari al pari di Firefox è considerato tra i migliori browser per il gioco online.

Resta da dire qualcosa anche sui sistemi operativi alternativi, come ad esempio Microsoft Edge, che naturalmente non gode della stessa credibilità e rispettabilità di Firefox, del blasone di Google Chrome e dell’affidabilità di Safari, eppure è un browser molto valido, per i giochi. Microsoft durante gli ultimi tempi ha puntato molto sul discorso giochi per PC, smartphone, tablet e console. Il motivo per cui Internet Explorer 11 e Microsoft Edge vanno presi in considerazione, in alternativa a browser come Opera, è dato dal fatto che si tratta di un sistema molto efficiente, per quanto riguarda la categoria degli MMO, dei browser game e dei giochi online più in generale.

Le specifiche in base a cui bisogna scegliere il proprio browser per i giochi sono quindi legate alle variabili stesse del gioco, visto che l’industria della videoludica è molto variegata e complessa, lo stesso tipo di logica vale anche per la scelta del browser migliore e più performante.