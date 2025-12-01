Qualità della vita, Reggio: che figuraccia! La classifica del Sole 24 Ore

Reggio Calabria (ancora) ultima nella classifica del Sole 24 Ore 2025. Nella nostra città si evidenziano molteplici criticità che condannano Reggio in fondo al 107esimo posto confermando la peggior performance in assoluto.

Le tre città sul podio sono tutte al nord: Trento, Bolzano, Udine, questo il podio.

Ed è proprio nelle due province autonome che, secondo l’ultima rilevazione Istat sugli «Aspetti della vita quotidiana» (pubblicata a maggio 2025) si rileva il più elevato livello di soddisfazione per la vita espresso dal 61,9% dei cittadini. 90 gli indicatori statistici utilizzati, forniti alla redazione da fonti certificate, che misurano il benessere nei territori italiani.

Il podio e la top 10 premiano il Nord

Trento è la punta di un primato che conquista un gruppo di città del nord. Ci sono Bolzano, Udine, e poi una sfilza di città settentrionali tra cui Bergamo (vincitrice nel 2024, ora al 5° posto), Treviso, Padova (che ritorna tra le teste di serie dopo 30 anni di assenza: era nona nel 1994) e Parma. E segna il ritorno all’apice della classifica generale anche delle grandi aree metropolitane come Bologna e Milano, rispettivamente al 4° e all’8° posto.

Il Sud (sempre) in fondo

E per leggere il primo nome di una città meridionale bisogna andare al 39° posto, dove troviamo Cagliari.

Il dato conferma una spaccatura geografica che, in 36 edizioni della Qualità della vita, non ha accennato a sanarsi, nonostante i punti di forza del Sud nella demografia, nel clima, nel costo della vita decisamente più accessibile, e i fondi (inclusi quelli del Pnrr) che negli anni hanno contribuito a dare una spinta alle imprese e al Pil dei territori in questione: le ultime 22 classificate, infatti, continuano a essere province meridionali.

Qualità della vita, la Calabria precipita: Reggio ultima

La fotografia del Sole 24 Ore certifica la maglia nera degli ultimi anni per la Calabria. La ‘migliore’ è Catanzaro, al 92esimo posto. Cosenza, Vibo Valentia (che ha i redditi più bassi) e Crotone tutte sotto il centesimo posto.

All’ultimo gradino troviamo Reggio Calabria, un vero e proprio disastro per la città in riva allo Stretto.