Quando dormire diventa un sogno.

di Maria Assunta Forzano – Quando si tratta di progettare l’arredo della camera da letto tra tutte le tipologie d’arredo possibili quella che in genere riscuote più interesse e fascino è l’arredo di lusso.

Così, se volete ricreare l’atmosfera in stile grand hotel o il fascino orientale dei luoghi orientali in salsa “Le mille e una notte” un ambiente così intimo e personale come la camera da letto è lo spazio giusto per cercare la giusta essenza all’insegna del benessere.

Lo spazio alle volte non gioca a nostro vantaggio e proprio per questo motivo il primo elemento dal quale partire per imprimere subito il carattere che vorrete dare alla vostra stanza è il letto.

Molto importanti sono le decorazioni e i dettagli che devono sempre essere in perfetta sintonia con l’atmosfera che avrete scelto.

Cuscini colorati, drappeggi, candele, tappeti e rifiniture lucide delle pareti sono tipici del fascino orientale, mentre l’ambiente minimalista ed essenziale si sposerà benissimo con un’atmosfera giapponese da futon. Un divano e una consolle con qualche poltrona fanno molto “suite” e trasmettono l’idea di quel tipico lusso da “colazione in camera”; si tratta però una tipologia d’arredo possibile solo se si ha a disposizione molto spazio senza dover sacrificare nessuno degli arredi principali.

Ogni scelta deve tener conto dell’ampiezza della stanza e della sua illuminazione; per ambienti piccoli sono preferibili soluzioni che offrono spazio di contenimento, come i comodini e comò coordinati con il letto, mentre per gli ambienti più grandi la scelta più comoda è sempre quella della cabina armadio, realizzata con elementi modulari che permettono di comporre la soluzione desiderata Se l’ambiente non è molto luminoso, si può porre una parete divisoria in vetro per far passare luce dentro la cabina, scelta che però obbliga al rispetto di un totale ordine.

La principale regola insomma è scegliere arredi che facciano sentire a proprio agio, ma la parola d’ordine è l’eleganza: ambienti preziosi e personalizzabili, grazie a dettagli unici e materiali ricercati.

Nelle foto alcune camere da letto dagli stili differenti ma di estrema eleganza e personalità