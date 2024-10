Reggio, buoni spesa: fino a quando è consentito presentare la domanda

Il settore welfare del Comune di Reggio Calabria ha fissato una data ultima per presentazione delle istanze dei buoni spesa

Si comunica che, per consentire al Settore Welfare la definizione della procedura di elaborazione degli elenchi dei beneficiari della misura economica dei buoni spesa per l’emergenza COVID-19, la data ultima di presentazione delle istanze è stata fissata alle ore 12.00 del 14 aprile 2020.

Le domande pervenute oltre il predetto termine non saranno esaminate.

Il bando e la modulistica sono on line sul sito web istituzionale insieme ai riferimenti utili per la compilazione. Si rammenta che le istanze, debitamente compilate e corredate da documento di identità, dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

e-mail: servizisociali@reggiocal.it

PEC: servizi_sociali@pec.reggiocal. it

Leggi anche

Intanto è stato pubblicato questa mattina sul sito www.reggiocal.it l’elenco degli esercizi commerciali e farmacie disponibili alla fornitura di beni di prima necessità mediante l’accettazione di buoni spesa.

Sono circa 2000 le domande ad oggi pervenute al Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria per l’accesso al bonus spesa attivato con il fondo previsto dal Governo per il sostegno delle famiglie in difficoltà.

Gli operatori del settore stanno istruendo le istanze per arrivare in tempi brevi all’erogazione dei primi buoni spesa tramite una organizzazione logistica quanto più possibile snella che coinvolgerà i poli territoriali in base alla residenza dei beneficiari.

La task force messa in campo dall’amministrazione sta per essere ulteriormente rafforzata, attraverso il supporto di personale distaccato al settore Politiche Sociali proveniente da altri settori comunali.

L’obiettivo è quello di completare nel più breve tempo possibile le operazioni necessarie all’erogazione dei buoni.