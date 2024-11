Quarta giornata di campionato, calcio a 5 UISP.

Si è conclusa la quarta giornata della stagione 2014/2015. Il campionato comincia ad entrare nel vivo.I protagonisti tentano la fuga, ma dietro non si molla e c’è un gruppone agguerrito di 9 squadre in appena 5 punti che hanno già iniziato la corsa alla lepre.Vietato fermarsi o non la prendi più.Si Cassalia e compagni provano a mettere il turbo. Non si fermano, prima davanti a Mr Doner contro cui soffrono per gran parte della partita, ma nel finale affondano due micidiali contropiedi che annullano le speranze di Bomber Arcudi sempre più padrone della classifica cannonieri. Poi con due triplette di Mazzei e Cassalia, affondano di misura i Geometri, che vendono cara la pelle, facendo sudare le classiche sette “casacche” agli avversari.Mr. Doner con altri 4 gol di Arcudi come prima anticipato, batte per 7 a 4 RCN Hammers, rialzando subito la testa a affrancandosi sola al secondo posto a tre lunghezze dai Protagonisti.Geometri, invece, dopo aver superato Bombers Team, perde terreno rimanendo impelagata nella bolgia delle squadre a sei punti. RCN Hammers perde contro Mr Doner e trova in precedenza l’ennesima sconfitta contro Atletico Pescatori. Fulco e compagni cercano disperatamente i primi tre punti stagionali.Atletico Pescatori mostra i muscoli. Due importanti vittorie consecutive, l’ultima contro San Gaetano Catanoso. Una bella impennata in classifica per gli azzurri di Leuzzi che si rilanciano nella corsa alla vetta.San Gaetano Catanoso invece si trova in crisi nera. Solo un punto nelle ultime due gare e la classifica sembra non sorridere in questo momento a Papisca e compagni che come già mostrato possono ambire a tutt’altro. Bombers Team cade due volte contro Geometri come già detto e contro Hobby Centro Del Faidate. Da rivedere qualcosa in fase tattica per la squadra ancora in fase di assestamento e in cerca delle giuste misure.Hobby Centro Del Faidate, riesce a mettere a segno due vittorie di fila, contro Bombers e contro New Gunners di misura. Lupis e compagni cominciano a carburare e minacciano seriamente i piani alti della classifica. New Gunners, dal canto suo, trova due sconfitte oltre che contro Hobby, anche contro A.S. Sporting Reggio Calabria. Eraclini e compagni provano a serrare le fila per iniziare a conquistare punti già dalla prossima giornata. Sporting e compagni come detto, affondano New Gunners e dopo il riposo si assestano anch’essi a sei punti in classifica, cominciando a dimostrare il loro grande potenziale.Pasta Macheda, dopo aver fermato San Gaetano Catanoso in un rocambolesco 5-5, supera FC New Taxi.La squadra di Giustra, comincia a trovare continuità di risultati e si assesta così con due vittorie ed un pareggio, in solitaria al terzo posto. New Taxi, dopo aver superato Passaporto Per L’Europa per 9-6, ferma la sua corsa alla vetta cadendo contro i canarini di Giustra.Passaporto Per L’Europa, invece proprio con la sconfitta contro New Taxi, va al riposo settimanale. Trovandosi così ad inziare la nuova settimana come fanalino di coda del gruppone di inseguitrici. Ora occorre iniziare a fare punti per provare a rilanciarsi in classifica.La settimana che viene, comincia martedì 11 novembre alle ore 21:00 con Bombers Team – A.S. Sporting Reggio ed alle ore 22:00 Hobby Centro Del Faidate – Geometri. Si continua mercoledì 12 novembre ore 21:00 con FC New Taxi – Atletico Pescatori ed alle ore 22:00 San Gaetano Catanoso – Mr. Doner. La settimana si chiude Venerdì 14 novembre con New Gunners – Passaporto Per L’Europa e RCN Hammers – Fc Protagnisti 2007 rispettivamente alle ore 21:00 e 22:00. Una buona settimana a tutti ricca di calcio e divertimento.