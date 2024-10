Quattro appuntamenti di musica live al Jazz Club Room 21 di Soverato

Prosegue la raffinata rassegna musicale “JAZZ TIME” che ogni giovedì alle ore 22:00 propone musica dal vivo di qualità nella splendida location del Jazz Club Room 21, noto cocktail bar in stile “speakeasy” a Soverato. Ad esibirsi, anche nel mese di Aprile 2018, saranno musicisti affermati ed artisti emergenti. Ecco gli appuntamenti in programma per gli appassionati di jazz e non solo.

Si inizia giovedì 5 Aprile con un appuntamento dedicato al Tango Jazz con un Duo d’eccezione: Christian Gaudenti (voce, chitarra e cajon) e Camillo Maffia (fisarmonica e bandoneòn) in TOCATANGO. Il progetto artistico nasce a firma del cantante e chitarrista Christian Gaudenti e affonda le sue radici nelle origini argentine del padre, nato a Buenos Aires nel quartiere di San Justo dove trascorre i suoi primi vent’anni di vita.

L’emigrazione dei nonni paterni nei primi anni del dopoguerra è il primo collegamento diretto con “la terra dei gauchos” e dunque le storie, gli aneddoti, i ricordi della famiglia si trasmisero con passione sin da piccolo e diventano parte viva e caratterizzante dei Tocatango. L’incontro poi con il Maestro fisarmonicista Camillo Maffia, già grande appassionato di tango, realizza in pieno il taglio musicale ricercato.

I “Tocatango”, entrambi musicisti calabresi accomunati dalla passione per il tango argentino, unica elegante espressione di tante culture e tradizioni, hanno sentito l’esigenza di farsi da interpreti. Una tavolozza di colori straordinari che tradotti in musica sono i colori del tango, della milonga e del tango vals. Il tango “tradicional” ed il tango “nuevo” come filo conduttore di questo duo che si caratterizza proprio nella versatilità del repertorio proposto nei festival, in teatro, nei locali, nelle milongas con sonorità e arrangiamenti latin tango e mediterranei. Sicuramente la voce cantata in lingua spagnola tipica ovvero il castellano porteño (che ha un’intonazione diversa dal comune spagnolo) costituisce assieme al “bandoneòn” (strumento simbolo del tango) la vera forza caratterizzante del progetto.

Pertanto, dopo tanti concerti e molti momenti condivisi, si è voluto fare tesoro di queste esperienze che hanno fatto crescere forte la volontà di realizzare il loro primo lavoro discografico “MAMITA MIA” in uscita per l’anno 2018. Un titolo che racchiude in due parole l’unico vero sentimento che ha animato da sempre tutte le più grandi composizioni di tango che si sono alternate in tanti anni.

La nostalgia della propria terra, della propria famiglia, di una madre, l’emigrazione del dopoguerra, la dittatura militare Videla, “los desaparecidos” sono insieme un grido di dolore e di speranza, per l’appunto “MAMITA MIA”.

Straordinaria la partecipazione del progetto a Maggio 2012 a Cosenza presso il Palazzo “Santa Chiara” in uno spettacolo dell’associazione culturale “El Farolito” che li ha visti protagonisti dinanzi all’Ambasciatore argentino in Italia, Torquato di Tella.

Tante le collaborazioni con le scuole di tango e con i migliori maestri calabresi, da sottolineare l’importante collaborazione con i maestri Francesco Panei y Eva Petruzzi, ballerini e coreografi di Tango Argentino, Campioni Italiani xp professional FIDS MIDAS 2011 e vincitori della coppa del Mondo IDO Mosca 2011. Sono stati presenti in vari Festival, di rilievo la partecipazione di quest’anno tra i vari nomi del firmamento nazionale ed internazionale al “Peperoncino Jazz Festival” – Festival Jazz Internazionale della Calabria 16° edizione 2017. Per Rai Italia (Rai International) nel programma “Community #storie dal mondo” a cura del giornalista Pasquale Guaglianone è stata realizzata un’intervista sulla storia personale e musicale del progetto Tocatango.

Giovedì 12 Aprile sarà di scena SWING & SODA TRIO composto da Luca Verduci alla chitarra e voce, Pino Mazzulla al basso e Fabio Lizzani alla batteria.

La rassegna proseguirà giovedì 19 Aprile con NICOTERA/MINIACI DUET composto da Flavio Nicotera ai sax e Francesco Miniaci al pianoforte.

Concluderà la rassegna giovedì 26 Aprile ALESSANDRA CHIARELLO 4TET composto da Alessandra Chiarello alla voce, Egidio Ventura al pianoforte, Mario D’Ambrosio al basso e Max Russo alla batteria.

L’ingresso ai concerti è gratuito, è gradita la prenotazione.

Nel mese di Maggio 2018 il Jazz Club Room 21 di Soverato presenterà una nuova programmazione di altri cinque grandi Eventi di Musica Jazz.