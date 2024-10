Quel Maldini contro la Reggina passato inosservato

Ha indossato la maglia numero quattro in occasione della sfida con la Reggina. Il figlio d’arte Christian Maldini, ruolo difensore, è sceso in campo al Granillo contro gli amaranto ed è in forza al Fondi da questa stagione. Classe 1996, al momento non è riuscito a ripercorrere le orme del papà che già all’età di sedici anni aveva esordito con la maglia del Milan e con la stessa vinto tanto e tutto nel corso della lunghissima carriera.

Per il pur giovane Christian una esperienza in serie C dopo la trafila nel settore giovanile della società rossonera, il passaggio al Brescia, poi la serie A con 5 presenze nell’Hamrun Spartans, la Pro Sesto in serie D.