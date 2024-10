Questione migranti e spreco dei fondi europei a Rosarno: la denuncia del tg1 – VIDEO

Il posto per ospitare i migranti a Rosarno c'è, ma manca il collaudo. Gli edifici finanziati dall'Europa non sono mai stati utilizzati, il servizio del Tg1

A poche settimane dall’inizio della stagione della raccolta delle arance, la tendopoli di San Ferdinando che dovrebbe ospitare i migranti è già piena. A denunciare la situazione è un servizio del Tg1 andato in onda qualche giorno fa.

I migranti presenti, al momento, all’interno della tendopoli sono circa 300 ma almeno 2000 sono in arrivo e cosa faranno una volta arrivati a Rosarno?

“Dovremo capire come accoglierli” afferma Fabio Costa, responsabile della tendopoli di San Ferdinando.

Alla periferia di Rosarno però, da circa 10 mesi, sono pronte 5 nuove palazzine, 250 posti letto, finanziate dall’Europa nel 2012 con 3 milioni di euro. Palazzine nuove e abbandonate intorno cui cresce l’erba. Palazzine pronte, ci sono gli infissi, le grondaie, le serrande, gli impianti, manca solo il collaudo, l’asfalto sul piazzale e l’arredamento interno. Lavori che ammonterebbero ad un totale di 200 mila euro.

Perchè non si interviene?

A rispondere ai microfoni di Rai 1 è il primo cittadino di Rosarno, Giuseppe Idà, che afferma:

“In questo momento il Comune non è in grado di assicurare neanche l’assistenza adeguata ai bambini disabili, quindi non ci sono soldi del bilancio da dedicare neanche a questo problema”.

Nel centro di Rosarno altri 6 appartamenti confiscati alla ‘ndrangheta sono stati sequestrati, ristrutturati e inaugurati per poi essere abbandonati. Lo stesso vale per l’ex Villaggio della solidarietà, un centro di formazione per migranti con 120 posti letto. Un villaggio fantasma per il quale sono stati stanziati 2 milioni di euro.

Per vedere il servizio completo CLICCA QUI.