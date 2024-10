Quirinale, Occhiuto: ‘Con Berlusconi e Draghi, Italia alla guida dell’Europa’

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Studio 24”, su RaiNews24.

“Un’Italia con Berlusconi presidente della Repubblica e Draghi presidente del Consiglio sarebbe un Paese guida in Europa e a livello internazionale.

Il centrodestra ha un blocco molto consistente che può trovare un accordo forte per un candidato condiviso per il Quirinale. Se dovesse essere Berlusconi – il presidente non ha ancora detto di essere disponibile – io sono convinto che in Parlamento molti che non lo direbbero neanche sotto tortura lo voterebbero per il Colle”.