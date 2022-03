Guerra in Ucraina, il Comitato Unicef di Reggio Calabria invita ad aderire alla raccolta fondi

A 13 giorni dall'inizio del conflitto in Ucraina sono ormai migliaia le famiglie che sono state costrette ad abbandonare le proprie case, finanche il proprio paese, per sfuggire ad una guerra che non risparmia i civili ed i bambini.

L'Unicef sta lavorando 24 ore su 24 per rispondere ai bisogni sanitari e umanitari fondamentali con forniture mediche, medicine, kit di primo soccorso, kit ostetrici, attrezzature chirurgiche, kit per la prima infanzia e ricreativi. Ed ancora acqua pulita, coperte, kit per l’igiene personale e assistenza psico-sociale. Un aiuto concreto rivolto sia alla popolazione che si trova nelle aree più colpite che alle mamme, ai bambini e agli anziani che sempre più numerosi si sono messi in cammino verso i paesi vicini.