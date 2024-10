Raccolta differenziata, chiusura temporanea del punto di consegna kit

L'AvR comunica ai residenti di Reggio Calabria la chiusura temporanea del punto di consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta

Avvisiamo i cittadini che, per motivi tecnici il punto di consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta, presso il Lido Comunale, non sarà operativo.

QUANDO

Da giovedì 4 a martedì 9 aprile. Le consegne riprenderanno regolarmente dal giorno 11 aprile 2019.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

DifferenziAMOla Reggio Calabria!

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.