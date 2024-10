Raccolta fondi GOM Esports, Falcomatà: ‘La partita non è finita. Dobbiamo vincere’

Una diretta di 12 ore per la raccolta fondi a favore del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Fare beneficenza ai tempi del Coronavirus sembra difficile, vista l’impossibilità di uscire, creare assembramenti. Ma la tecnologia è dalla parte dell’uomo. È così che è nata l’idea dei giovani di Reghium eSports ASD.

L’associazione è scesa in campo, virtualmente, dando vita ad un evento benefico, con tornei dedicati ed ospiti d’eccezione.

Il sindaco Falcomatà, il DS della Reggina Massimo Taibi, Gennaro Calabrese, Gigi Miseferi, Pasquale Caprì sono tantissimi i volti noti apparsi fino ad ora nella diretta che va avanti dalle 10 di questa mattina, sabato 25 aprile e terminerà, questa sera, alle ore 22:00. Tra di loro ci siamo anche noi. La redazione di CityNow è stata infatti rappresentata dal direttore Vincenzo Comi e, più tardi, alle ore 19:00, vedrà la partecipazione del nostro giornalista sportivo Michele Favano.

Tra i tanti personaggi che si stanno dando ‘il cambio’ in questa maratona di solidarietà, risalta la presenza del primo cittadino che, nonostante le incombenze del suo ruolo, ha trovato il tempo per qualche risata in compagnia del suo alter ego impersonato da Pasquale Caprì e per commentare l’attuale situazione di emergenza in città.

“Speriamo di tornare alla normalità. La data del 4 maggio è fortemente attesa da tutta la popolazione. Mi sento di dire che a Reggio Calabria siamo stati tutti bravi, c’è stato un grande rispetto delle regole e, questo, ha favorito il lavoro dei medici nelle strutture. Tranne alcune mie sfuriate in giro per la città (che sono veramente un numero ristretto), non ci sono stati grossi problemi. Dobbiamo essere contenti di come la città ha risposto e di come si sta comportando. Vedo che, invece, in altre città questo non è successo. Un motivo in più per essere orgogliosi“.

FASE 2

“L’ipotesi regioni è saltata. La fase 2 avverrà simultaneamente in tutta la nazione. Possiamo dire che “il bello inizia adesso”. Un conto è stare chiusi in casa e far rispettare le misure, un altro è consentire a queste ultime di uscire e far rispettare le distanze sociali, l’utilizzo delle mascherine, controllare i parametri delle attività, presenza dei gel nei negozi. Tutto questo non sarà semplice, ma è di fondamentale importanza farci trovare pronti. Questa fase 2 è come il secondo tempo della nostra partita contro il Covid-19. Abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio, ma questo non basta perchè dobbiamo vincere la partita. I risultati si possono ribaltare, è una triste verità, ma noi abbiamo il compito ed il dovere di portare a casa questo risultato. Purtroppo, fino a quando non troveremo un vaccino, saremo sempre soggetti a periodi di ritorno, ma questi potrebbero non essere se continuiamo, come fatto fino ad ora, a fare i bravi”.

RACCOLTA FONDI

“Vi voglio ringraziare ragazzi, perchè avete trovato un modo non tradizionale per essere vicini al nostro ospedale ed a tutti i suoi operatori. Vi faccio i miei complimenti per l’idea. I fondi raccolti saranno fondamentali per la fase 2. I nostri medici sono stati bravi a contenere il virus, ma noi, da parte nostra, non dobbiamo dare per scontato il loro lavoro. Anche i dati che riceviamo dai bollettini giornalieri sono incoraggianti, da 10 giorni a questa parte i contagi regionali si aggirano intorno allo zero e, questa, non è una cosa da poco. Solo 9 casi su 2 milioni di abitanti è una dimostrazione che le misure adottate stanno funzionando. Continuiamo così”.

COME DONARE

PayPal (https://reghiumesports.com/donazionegom)

Twitch (https://streamlabs.com/reghiumesports/tip)

Bonifico Bancario

Intestatario: Reghium eSports ASD

IBAN:IT38H0303216300010000185773

Causale: Donazione GOM