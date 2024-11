Via Giudecca, raccolta fondi per abbellire la scalinata monumentale a Natale

Reggio, Natale a via Giudecca: una raccolta fondi per rendere la scalinata ancora più accogliente con decorazioni natalizie e nuovi eventi

La Comunità Patrimoniale della scalinata monumentale di via Giudecca ha lanciato una nuova iniziativa di fundraising su GoFundMe. L’obiettivo è raccogliere fondi per realizzare interventi di abbellimento natalizio su uno dei luoghi più iconici della città, rendendolo ancora più accogliente e festoso in vista delle imminenti celebrazioni natalizie.

“Il Natale è un momento di condivisione in famiglia ma anche tra cittadini. Per questo abbiamo deciso di avviare un processo di fundraising, cioè un insieme di attività per raccogliere le risorse necessarie a sostenere un progetto” – spiega Simona Lanzoni, presidente della Comunità Patrimoniale della Giudecca.

Una Scalinata Restituita alla Cittadinanza

La scalinata di via Giudecca, già restituita alla cittadinanza nel 2021 grazie a un processo di valorizzazione urbana, è diventata uno spazio simbolico e magico per la comunità locale. Questa iniziativa intende consolidare l’impegno di commercianti, residenti e volontari che quotidianamente lavorano per mantenerla in splendida forma.

Ogni contributo alla raccolta fondi rappresenta, come sottolinea la presidente Lanzoni,

“un gesto d’amore verso il nostro territorio e un modo per sentirsi partecipi del cambiamento”.

Obiettivi del Progetto

I fondi raccolti saranno destinati a:

Interventi di abbellimento natalizio per rendere la scalinata e l’intera via Giudecca più curate e accoglienti;

per rendere la scalinata e l’intera via Giudecca più curate e accoglienti; Supportare l’organizzazione di eventi natalizi promossi dalla Comunità Patrimoniale.

“Con il nostro impegno, vogliamo trasformare la Giudecca in uno spazio ancora più magico e valorizzato durante le festività natalizie” – conclude Lanzoni.

Come Contribuire

Per partecipare alla raccolta fondi e contribuire alla trasformazione natalizia della scalinata, è possibile visitare il seguente link:

GoFundMe – Raccolta Fondi Via Giudecca