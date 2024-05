Raccolta rifiuti a Reggio, sospiro di sollievo per Ecologia Oggi: annullata l'interdittiva

Gestione del sistema di raccolta rifiuti a Reggio Calabria, per Ecologia Oggi è arrivata una buona notizia. Con un’ordinanza emessa oggi infatti, il Tribunale del riesame di Vibo ha annullato la misura interdittiva a contrarre con la pubblica amministrazione precedentemente disposta dal gip nei confronti delle società “Ecocall”, “Ecologia oggi” e “4el”.

L’annullamento, con effetto immediato, ha eliminato tutti i presupposti che avevano preoccupato alcuni enti pubblici con cui le società avevano rapporti contrattuali di servizi. Le società dei Guarascio, infatti, avevano vinto tutte le gare per la prestazione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

La misura interdittiva, inoltre, avrebbe impedito la prosecuzione dei rapporti in corso tra le società e gli enti pubblici, con conseguenze negative sia per le società di Eugenio e Ortensia Guarascio che per gli enti stessi. In pratica, si sarebbe creata una paralisi totale nella prestazione dei servizi, con tutte le prevedibili conseguenze negative.

L’annullamento totale della misura permette invece la continuazione regolare dell’attività imprenditoriale, senza alcuna limitazione nei rapporti con gli enti pubblici. Le società sono state difese dagli avvocati Francesco Gambardella, Carlo Sassi, Giovanni Vecchio e Simona La Falce.

Cosa accadrà adesso in riva allo Stretto ? Il contratto con il Comune di Reggio Calabria, salvo sorprese o novità, proseguirà regolarmente. Il sindaco Falcomatà aveva commentato a Live Break che l’amministrazione comunale era pronta a tutte le ipotesi (anche alla revoca del contratto e alla pubblicazione di un nuovo bando di affidamento), ma che si sarebbe prima aspettata la decisione del Tribunale del Riesame, che “come nei quiz televisivi, può ribaltare tutto”, aveva scherzato il primo cittadino.

Così è stato, con l’annullamento delle misure interdittive per Ecologia Oggi. La speranza è che adesso la gestione del sistema di raccolta rifiuti possa andare a stretto giro di posta a pieno regime, considerato che la transizione da Teknoservice ad Ecologia Oggi e l’avvio con la società dei Guarascio non è stato dei più agevoli.

L’estate alle porte, il turismo in riva allo Stretto è in aumento e la città non può farsi trovare impreparata.