Raduno Fiat 500, grande successo per l’evento a Mannoli

L’11 agosto 2024, la pittoresca località di Mannoli, a pochi passi da Reggio Calabria, è stata teatro di un grande successo: il 9° Raduno Fiat 500. Questo atteso appuntamento annuale ha richiamato una folla entusiasta, grazie all’organizzazione impeccabile di Enzo Polimeni e al sostegno della Regione Calabria, del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, e delle Associazioni Pro Mannoli 2.0 e Comitato Civico Donne in Movimento.

Un ringraziamento speciale va a Pro Mannoli 2.0 e al Comitato Civico Donne in Movimento per aver accolto i partecipanti con una colazione deliziosa a base di caffè e cornetti.



Più di ottanta Fiat 500 hanno animato l’evento, provenienti da Reggio Calabria e dalla Sicilia, inclusi Giarre, Catania, Messina e Siracusa, sotto la guida del fiduciario provinciale Rosario Strano. Dopo una vivace sessione di iscrizioni, caratterizzata da animazione e canti, tutti i partecipanti hanno ricevuto una sacca ricca di sorprese e una targa commemorativa.

La piazza di Mannoli si è trasformata in un vivace palcoscenico di gioia e fotografia, con tanti bambini che hanno avuto l’emozionante possibilità di salire a bordo delle iconiche Fiat 500.

Il percorso della carovana ha attraversato Mannoli, Santo Stefano in Aspromonte e Gambarie, dove numerosi spettatori si sono radunati per ammirare il passaggio delle storiche vetture. Le Fiat 500 sono state esposte fino al tardo pomeriggio nella Piazza di Gambarie, offrendo a tutti gli appassionati l’opportunità di scattare foto e apprezzare da vicino questi gioielli d’epoca.

Un ringraziamento particolare va al Panificio Crisafulli per la generosa donazione di 100 kg di pane fresco, che è stato molto apprezzato dai partecipanti. Un grazie speciale anche al Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Dott. Francesco Malara, che durante il pranzo ha elogiato l’organizzazione e ha fatto i complimenti al fiduciario per il grande successo dell’evento.

Il Sindaco Malara ha dichiarato:

“È stato un vero piacere ospitare il 9° Raduno Fiat 500 a Santo Stefano in Aspromonte. I miei complimenti vanno al fiduciario Enzo Polimeni e a tutti gli organizzatori per la riuscita straordinaria dell’evento, che ha portato gioia e partecipazione nella nostra comunità. Siamo orgogliosi di sostenere iniziative che celebrano la nostra storia e il nostro patrimonio.”

Enzo Polimeni, insieme al Sindaco Malara, alla Pro Mannoli 2.0 e al Comitato Civico Donne in Movimento, invita tutti i cinquecentisti a prepararsi per il 10° Raduno Fiat 500, previsto per il prossimo anno. L’evento, che avrà inizio il sabato, promette di essere arricchito da musica, sorprese e attività speciali dedicate alle Fiat 500, garantendo un weekend straordinario e memorabile.

Non vediamo l’ora di celebrare insieme il decimo anniversario di questo imperdibile raduno!