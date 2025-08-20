Raduno ‘Operazione Nostalgia’: annunciati due nuovi calciatori. Si aggiunge un altro ex Reggina

E’ iniziato il conto alla rovescia per il grande appuntamento del 6 settembre al Granillo di Reggio Calabria con il raduno di “Operazione Nostalgia“. Alla lista dei calciatori presenti si aggiungono anche “il mitico Gigi Garzya“, ex Reggina e Pippo Pancaro: 7 trofei con la maglia biancoceleste, 3 con quella rossonera. Pippo Pancaro scenderà in campo al raduno di sabato 6 settembre al Granillo di Reggio Calabria!

Saranno in tutto 40 i partecipanti all’evento, ricordando anche e soprattutto che ci saranno Francesco Totti e Roberto Baggio.

Questi i portieri:

1) Nelson Dida

2) Christian Abbiati

3) Sebastien Frey

4) Marco Amelia

5) Massimo Taibi