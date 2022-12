Un incontro dove non sono mancate le emozioni

“Il 21 dicembre 2022 presso la ‘Palestra A.S.D. Samurai Dojo’ dei Maestri Giovanni e Francesco Abbramo si è tenuto il 1° raduno delle ‘Vecchie Glorie’ del Judo Club Reggio Calabria del Maestro Oscar De Pasquale.

Un incontro, dove non sono mancate le emozioni, all’insegna dei ricordi e soprattutto dei valori che il Judo come sport e come disciplina sa esprimere”.