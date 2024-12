Reggio, incidente in centro nella notte: 23enne investita da uno scooter – VIDEO

Un grave incidente si è verificato questa notte sul corso Matteotti intorno alle 00,15. Una giovane ragazza di 23 anni che stava attraversando la strada aule strisce pedonali è stata falciata da una moto che a forte velocità percorreva l’artetia stradale a forte velocità.

La malcapitata ha riportato riportando gravi lesioni. Il conducente non si è fermato e si è dato alla fuga. La Polizia Locale, intervenuta immediatamente sul posto, è sulle tracce del fuggitivo. Il veicolo investitore dovrebbe essere un Kawasaki Ninja verde.

Sono state acquisite e sono in corso si acquisizione numerose immagini degli impianti di videosorveglianza e si spera di dare a breve un volto all’investitore e al conducente dell’altra moto che presumibilmente gareggiava in velocità con il veicolo investitore contribuendo alla causazione del grave sinistro. Dal comando di Viale Aldo Moro il consiglio all’investitore e all’altro motociclista, probabilmente in sella ad una Yamaha, è quello di presentarsi spontaneamente alla Polizia Locale al fine di non aggravare ulteriormente la già compressa posizione giuridica.

Analogo invito viene rivolto ad eventuali testimoni oculari che che possono fornire elementi utili alla identificazione.