Reggina, Taibi: ‘Monopoli temibile. Il ricorso di Camilli? Non ci tocca’

Reggina diventata temibile per tutti ed il confronto di domani pomeriggio contro il Monopoli, fino a qualche mese addietro complicato per la qualità dell’avversario, adesso diventa uno scontro diretto per quello che sarà un piazzamento in zona play off.

I colleghi di tuttocalciopuglia.com, hanno intervistato il Ds Taibi sulla gara e sulla vicenda riguardante il gol assegnato agli amaranto contro la Viterbese, sul quale il presidente Camilli ha presentato ricorso: